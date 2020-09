Stand: 14.09.2020 17:03 Uhr - NDR 90,3

Stadt prüft Erweiterung des Stadtparks

Weil immer mehr Menschen den Stadtpark nutzen, prüft Hamburg mit einem neuen Gutachten dessen Erweiterung. Dabei sollen sich möglichst viele Hamburgerinnen und Hamburger beteiligen. Ab der kommenden Woche kann online oder per Zettel wird abgestimmt werden.

Zahl der Besuchenden steigt

Mit den Ergebnissen wollen die Planerinnen und Planer dafür sorgen, dass sich zum Beispiel Sportlerinnen und Sportler und Familien in Zukunft nicht in die Quere kommen. Die Zahl der Stadtpark-Besuchenden steigt laut Bezirk-Nord auch deshalb ständig weiter, weil in der Umgebung immer mehr Wohnungen gebaut werden. Und natürlich haben die Corona-Einschränkungen dazu geführt, dass es die Hamburgerinnen und Hamburger auf die Grünflächen zieht. Nach Angabe der Gutachter nutzen an einem sonnigen Wochenende zwischen Freitag und Sonntag etwa 200.000 Menschen den Stadtpark.

AUDIO: Hamburg prüft Stadtpark-Erweiterung (1 Min)

Sperrungen für mehr Ruhe möglich

Geprüft wird auch, ob der Südring am Rande des Parks und die Otto-Wells-Straße, die einmal quer durch führt, für Autos und Motorräder gesperrt werden können, damit mehr Ruhe einkehrt. Das Gutachten soll im Frühjahr 2021 Ergebnisse liefern. Die Kosten von rund 120.000 Euro teilen sich der Bezirk Nord und die Umweltbehörde.

