Stadion-Neubau am Diebsteich: Größe bleibt überschaubar Stand: 12.11.2021 08:16 Uhr Hamburg bekommt kein Drittliga-Fußballstadion am Diebsteich. Das hat eine Machbarkeitsstudie ergeben, die die Stadt am Donnerstag im Hauptausschuss Altona präsentieren will. Gebaut wird aber ein günstigeres Regionalliga-Stadion.

Rund 30 Millionen Euro weniger kostet ein Regionalliga-Stadion. Denn bei einem Drittliga-Stadion wären VIP-Räume, Kameraplätze, mehr Barrierefreiheit und Fluchtwege in dieser Höhe erforderlich. Die Zuschauerzahl hingegen bleibt laut der Pläne fast gleich: Der Senat will ein Regionalliga-Stadion mit 4.900 Plätzen bauen - das sind nur 100 Plätze weniger als in der höheren Klasse. Und die Stadt sieht noch weitere Vorteile an der Planänderung: Im kleineren Stadion ist Kunstrasen erlaubt, der mehr Trainingsstunden zulässt als auf Gras. Außerdem können Nebenflächen anders genutzt werden.

Hamburgs Fußballbund hatte ein besseres Stadion gefordert

Eines ist den beteiligten Behörden für Bauen, Finanzen und Sport wichtig: Man breche kein Versprechen. Der Verein Altona 93 soll 2027 von der Adolf-Jäger-Kampfbahn an den Diebsteich umziehen. Dem heute fünftklassigen Verein hatte die Stadt ein Stadion für die vierte Liga, die Regionalliga, zugesagt. Später forderte Hamburgs Fußballbund ein Drittliga-Stadion - und der Viertliga-Verein Teutonia 05 schloss sich dem an. Der Verein aus Ottensen hatte zuletzt den Hamburger Pokal gewonnen. Daraufhin traf er in der ersten Runde des DFB-Pokals auf RB Leipzig - und konnte sein Heimspiel wegen eines geeigneten Stadions nicht in Hamburg austragen und spielte stattdessen in Leipzig.

CDU: "Drittliga-Stadion wäre eine Chance für Hamburg"

Auch Altonas CDU-Fraktionschef Sven Hielscher fordert das größere Drittliga-Stadion. Er sieht darin eine einmalige Chance für die Stadt. Dagegen erklärte der SPD-Fraktionschef in der Bezirksversammlung Altona, Thomas Adrian, Ziel der Stadt sei es, das Sportplatz-Problem für Altona 93 zu lösen - und dieser Verein habe stets auf ein Regionalliga-Stadion gesetzt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr