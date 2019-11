Stand: 01.11.2019 18:00 Uhr

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Neumann

Die Plagiatsaffäre hat für Hamburgs Ex-Innensenator Michael Neumann weitere Konsequenzen: Nach dem Entzug seines Doktortitels ermittelt jetzt auch noch die Staatsanwaltschaft gegen den 49-Jährigen.

Seit einem Jahr stand der Vorwurf im Raum, dass Neumann bei seiner Promotion mit dem Titel "Länderneugliederung im deutschen Föderalismus am Beispiel des Nordstaates" Textpassagen abgeschrieben hatte. Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass die Bundeswehr-Universität dem Ex-Senator den Doktortitel weggenommen hat.

Professor zeigte ihn an

Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts einer Straftat gegen Neumann. Sprecherin Nana Frombach bestätigte einen entsprechenden Bericht des "Spiegel". Laut Frombach hatte ein Hochschulprofessor den Ex-Senator im Juni angezeigt. Er soll bei seiner Promotion vor zwei Jahren eine falsche eidesstattliche Versicherung abgegeben haben. Die Staatsanwaltschaft hatte zunächst das Ergebnis der Plagiats-Prüfung abgewartet und nun die Akten dazu angefordert.

Ermittlungen gegen Ex-Senator Neumann NDR 90,3 - 01.11.2019 18:00 Uhr Nachdem er seinen Doktortitel los ist, ermittelt nun die Staatsanwaltschaft gegen Hamburgs Ex-Innensenator Michael Neumann. Ein Hochschulprofessor hat ihn angezeigt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Fünf Jahre Innensenator

Neumann war von 2011 bis 2016 Hamburgs Innensenator. In seiner Amtszeit fällte er umstrittene Entscheidungen. So erklärte er das Schanzenviertel und angrenzende Stadtteile zum "Gefahrengebiet". Diese Entscheidung wurde später vom Oberverwaltungsgericht als unrechtmäßig bewertet. Seinen Rücktritt begründete Neumann, Jahrgang 1970, mit "Amtsmüdigkeit". Genauere Gründe für seinen Rückzug aus der Politik wurden nie bekannt.

Die 274-seitige Doktorarbeit legte Neumann dann in relativ kurzer Zeit vor. Neumann arbeitet mittlerweile an der Führungsakademie der Bundeswehr in Blankenese, wie eine Sprecherin der Akademie bestätigte.

Weitere Informationen Ex-Innensenator Neumann verliert Doktortitel Hamburgs Ex-Innensenator Michael Neumann ist seinen Doktortitel jetzt offiziell los. Im vergangenen Jahr deckte das NDR Magazin Panorama 3 auf, dass Neumann Teile der Doktorarbeit kopiert hatte. (29.10.2019) mehr Der NDR Plagiatsverdacht: Hat Neumann bei Doktorarbeit getäuscht? Der NDR Der ehemalige Hamburger Innensenator Michael Neumann (SPD) steht unter Verdacht, bei seiner Dissertation gegen wissenschaftliche Standards verstoßen zu haben. (20.07.2018) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 01.11.2019 | 18:00 Uhr