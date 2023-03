Stand: 28.03.2023 17:00 Uhr St. Pauli: Zeugensuche nach Angriff auf junges Paar

Auf der Reeperbahn haben drei Männer am Sonnabendmorgen einen 23-Jährigen und seine Freundin angegriffen und schwer verletzt. An der Ecke Davidstraße wurde das Paar von Prostituierten aufgefordert, den Platz zu verlassen, um deren Arbeit nicht zu stören. Drei Männer folgten den beiden und schlugen auf sie ein. Die 23-jährige Frau stürzte und wurde lebensgefährlich verletzt, sie musste notoperiert werden. Inzwischen ist sie außer Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und Zeuginnen des Angriffs. Hinweise nimmt die Polizei unter 040 / 4286-56 212 oder in jeder Dienststelle entgegen.

