Stand: 12.07.2024 18:13 Uhr Spielplatz Brummerskamp in Eidelstedt eröffnet

Am Freitag ist im Norden von Eidelstedt ein großes Freizeitareal für Kinder und Jugendliche in Betrieb genommen worden. Spielen und Austoben auf über 5.000 Quadratmetern inklusive Bolzplatz ist jetzt am Brummerskamp möglich. Im Vorfeld des aufwändigen Umbaus hatte es ein Beteiligungsverfahren des Bezirksamts Eimsbüttel für Kinder und Jugendliche gegeben. Die Kosten beliefen sich am Ende auf eine halbe Million Euro. Die kamen von der Umweltbehörde und aus einem Programm für Stadtteilentwicklung. Der gesamte Umbau dauerte zwei Jahre.

