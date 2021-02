Sperrung der Autobahn 7 am Wochenende Stand: 28.02.2021 06:12 Uhr Ab Montag soll der Lärmschutztunnel in Hamburg-Stellingen voll befahrbar sein. Zuvor gibt es an diesem Wochenende eine lange Vollsperrung.

Die Sperrung hat am späten Freitagabend begonnen und dauert bis Montagfrüh um 5 Uhr. Bis dahin wird die Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und Hamburg-Eidelstedt nicht befahrbar sein, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte. Der Verkehr staute sich am Sonnabend zeitweise auf beiden Strecken vor den Sperrungen. Auch auf den Zufahrtsstraßen muss weiter mit Staus gerechnet werden.

Wegen Wintereinbruch verschoben

Offiziell wurde die Inbetriebnahme des rund 900 Meter langen Tunnels bereits am 5. Februar gefeiert. Doch wegen des Wintereinbruchs mussten die Abschlussarbeiten verschoben werden. Ab Montag sollen den Autofahrenden dann beide Tunnelröhren mit jeweils drei Fahrspuren zur Verfügung stehen. Auch die Öffnung der Auobahnauffahrt Hamburg-Stellingen Richtung Norden ist geplant.

Die endgültige Verkehrsführung mit jeweils vier Fahrspuren pro Röhre soll zu einem späteren Zeitpunkt kommen. Zunächst müssten noch automatische Überleitungssysteme vor den Tunneleinfahrten eingebaut, weitere Lärmschutzwände aufgestellt und Flüsterasphalt verlegt werden, sagte eine Sprecherin.

Empfehlung: Möglichst weiträumig ausweichen

Der innerstädtische Verkehr wird während der Vollsperrungen über die bestehenden Bedarfsumleitungen U33 / U35 und U44 / U46 zu den Auffahrten Hamburg-Eidelstedt und Hamburg-Volkspark geführt. Am Wochenende sollten Autofahrende möglichst weiträumig ausweichen, auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen oder auf Fahrten in die Innenstadt verzichten, empfiehlt die Autobahn GmbH Nord.

Folgende Umleitungen werden empfohlen:

Der überregionalen Verkehr wird über die A1, A21 und B205 umgeleitet. Die offizielle innerstädtische Umleitung erfolgt ab Eidelstedt über die Holsteiner Chaussee und Kieler Straße bis Stellingen, mit Weiterfahrt Richtung Innenstadt.

Wer aus Norden in Richtung Innenstadt will, kann ab Schnelsen-Nord über die Flughafenumgehung B 432 und B 433 und die Alsterkrugchaussee fahren oder ab Schnelsen über die Kollaustraße in die City gelangen.

Autofahrende aus Heide oder Pinneberg mit dem Ziel Hannover oder Innenstadt werden ab Halstenbek-Krupunder über die Gärtnerstraße, Altonaer Straße und Pinneberger Chaussee bis Volkspark umgeleitet.

Wer aus Süden kommt, gelangt über die A1 oder B75 über die Elbbrücken in die Innenstadt. Ebenso ist die Nutzung der A7 und des Elbtunnels möglich - die Auf- und Ausfahrten an den Anschlussstellen Othmarschen, Bahrenfeld sowie die Auffahrt Richtung Süden und die Ausfahrt Richtung Norden an der Anschlussstelle Volkspark bleiben geöffnet.

