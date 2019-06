Stand: 24.06.2019 06:05 Uhr

Sperrung der A1 in Hamburg aufgehoben

Die Sperrung der A1 in Hamburg ist aufgehoben. Sie wurde am frühen Montagmorgen eine Stunde später als geplant freigegeben. Wegen der Sperrung der Autobahn 1 im Südosten Hamburgs war es am Sonntag zu erheblichen Staus auf den Ausweichstrecken gekommen. Grund war unter anderem der Rückreiseverkehr von der Ostsee. Auf der A7 Richtung Süden zwischen Quickborn und dem Elbtunnel stockte der Verkehr auf bis zu 20 Kilometer. Auch auf der A24 zwischen dem Kreuz Hamburg-Ost und Horn gab es bis zum Abend mehrere Kilometer Stau. Von Freitagabend an war die A1 wegen eines Brückenabrisses zwischen Moorfleet und dem Kreuz Hamburg-Ost in beiden Richtungen gesperrt.

Autobahnsperrung in Hamburg Hamburg Journal - 23.06.2019 19:30 Uhr Im Südosten Hamburgs war ein Teilstück der A1 das ganze Wochenende gesperrt. Außerdem gab es Asphaltierungsarbeiten auf weiteren Abschnitten.







3,5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Verkehrskollaps bleibt aus - Autofahrer gut vorbereitet

Bereits am Sonnabend brauchten die Autofahrer Geduld auf den Ausweichstrecken. Der befürchtete Verkehrskollaps blieb am Wochenende jedoch weitgehend aus, wie die Verkehrsleitzentrale am Sonntag mitteilte. "Für das, was wir befürchtet hatten, gab es relativ wenig Staus", sagte ein Sprecher. Offenbar hätten sich die Autofahrer im Vorwege auf die angekündigte Vollsperrung gut eingestellt. "Wir haben den Eindruck, dass es sehr viel gebracht hat, dass die Sperrung im Voraus so viel thematisiert wurde", sagte der Sprecher. Die Hamburger Verkehrsbehörde hatte seit Wochen vor Staus gewarnt. Mit mehr als 100.000 Fahrzeugen pro Tag gehört der gesperrte A1-Abschnitt zu den meistbefahrenen Autobahnen Deutschlands.

A1-Sperrung aufgehoben NDR 90,3 - 24.06.2019 06:30 Uhr Autor/in: Wulff, Martin Die Sperrung der A1 im Südosten Hamburgs ist aufgehoben. Sie hatte auch am Montagfrüh noch für Staus gesorgt, berichtet Martin Wulff.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Brücke abgerissen

Insgesamt 56 Stunden war die Autobahn 1 zwischen Moorfleet und dem Kreuz Hamburg-Ost in beiden Richtungen nicht passierbar. Während der Sperrung wurde eine Brücke der B5 bei Hamburg-Billstedt abgerissen. Das Bauwerk aus dem Jahr 1956 ist vom sogenannten Betonkrebs zerfressen. Bis 2021 soll die Querung neu gebaut werden.

Merl: "Bauarbeiten kommen gut voran"

Videos 02:40 Hamburg Journal A1 am Wochenende wegen Brückenabriss gesperrt Hamburg Journal Aufgrund eines Brückenabrisses zwischen Moorfleet und dem Kreuz Hamburg-Ost ist die Autobahn 1 voll gesperrt. Ab Montagmorgen soll der Verkehr allerdings wieder rollen. Video (02:40 min)

Neben dem Brückenabriss wurden weitere Sanierungsmaßnahmen im Bereich der A1 vorgenommen: Asphaltierungsarbeiten im Tunnel Moorfleet, auf der Norderelbbrücke, im Kreuz Hamburg-Ost sowie die Erneuerung einer Brückenfuge der A1-Brücke über die A255. Außerdem war am Sonntag die A25 ab Allermöhe in Fahrtrichtung Hamburg-Centrum wegen Markierungsarbeiten gesperrt. Am Sonntagnachmittag sagte Hamburgs Verkehrskoordinator Christian Merl im Gespräch mit NDR 90,3, dass die Bauarbeiten im Zeitplan liegen würden und gut vorangingen. Er sei zuversichtlich, dass alle Strecken planmäßig freigegeben werden könnten.

Umleitung über A7 und durch die Stadt

Der überregionale Verkehr sollte den gesperrten Bereich laut Verkehrsbehörde großräumig über die A7 umfahren. Die Autofahrer sollten in Fahrtrichtung Norden auf der A7 bis Neumünster bleiben und von dort die B205 und A21 nutzen. In Richtung Süden sollten Autofahrer die A1 schon im Kreuz Lübeck oder in Bargteheide verlassen. Der Verkehr von der A24 aus Richtung Berlin müsse durch die Stadt und die Elbbrücken umgeleitet werden, in Gegenrichtung geht es ab Moorfleet über den Ring 2 durch den Hamburger Osten bis nach Öjendorf.

Karte: Umleitungen für die Sperrung der A1 zwischen Moorfleet und Kreuz Ost

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.06.2019 | 06:30 Uhr