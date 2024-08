Sommerinterview mit Cansu Özdemir: Die Linke gegen Olympia-Bewerbung Hamburgs Stand: 13.08.2024 15:00 Uhr Die Linke lehnt eine neue Olympia-Bewerbung Hamburgs ab. "Wir sind immer noch entschieden dagegen", sagte die Co-Fraktionsvorsitzende in der Bürgerschaft, Cansu Özdemir, am Dienstag im Sommerinterview mit NDR 90,3 und dem Hamburg Journal.

Auch nach den Olympischen Spielen von Paris hätten sich drei entscheidende Probleme nicht verändert: die Politik des IOC, die notwendige hohe Summe an Steuergeldern und das Bürgerschaftsreferendum. 2015 hatte sich in Hamburg eine knappe Mehrheit von 51,6 Prozent gegen eine Bewerbung für die Olympischen Spiele im Jahr 2024 ausgesprochen.

Özdemir: Senat agiert beim Thema Olympia ignorant

Özdemir sagte im Gespräch mit NDR 90,3 und dem Hamburg Journal: "Es ist mir wirklich ein Rätsel, wie das Ergebnis des Bürgerschaftsreferendums von 2015 so mit Füßen getreten werden kann. Die Hamburgerinnen und Hamburger haben eine klare Entscheidung getroffen, und der Senat agiert hier wirklich ignorant."

Kurz vor den Olympischen Spielen in Paris hatte sich Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher offen für eine neue Bewerbung der Hansestadt gezeigt. Hamburgs Sportsenator Andy Grote (beide SPD) sagte am Montag im Hamburg Journal, die Olympia-Begeisterung in der französischen Hauptstadt könne ein weiterer Grund sein, einen neuen Anlauf für eine Olympia-Bewerbung Hamburgs zu nehmen.

Bei Blick auf BSW gelassen

Die Konkurrenz der neuen Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) lässt die Co-Fraktionsvorsitzende der Linken gelassen. "Das hat mit unserem politischen Überleben erst mal nichts zu tun", sagte Özdemir. Sie sieht bei ihrer Partei eine "positive Entwicklung". Özdemir betonte: "Wir haben 400 Mitglieder dazugewinnen können, seitdem Sahra Wagenknecht aus der Partei ausgetreten ist." Das Ergebnis bei den Hamburger Bezirkswahlen von 9,5 Prozent sei ein Zeichen, dass die Menschen in Hamburg eine starke Linke wollten. Bei den Bezirkswahlen war das BSW allerdings nicht angetreten - anders bei der Europawahl, wo das Wagenknecht-Bündnis in Hamburg 4,9 Prozent holte und nur knapp hinter der Linkspartei lag, die 5,1 Prozent erreichte.

Özdemir: "Ich habe richtig Lust auf den Wahlkampf"

Einer erneuten Spitzenkandidatur für die Bürgerschaftswahl im März steht Özdemir offen gegenüber: "Das ist eine Frage, die wir auf dem Parteitag klären werden. Ich werde meine Kandidatur gerne auf der Liste anbieten." Ob sie auch zum Spitzenteam gehören werde, sei eine andere Frage. Doch die Co-Fraktionsvorsitzende betonte: "Ich habe richtig Lust auf den Wahlkampf."

