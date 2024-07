Sommerinterview: Tschentscher will erneut als SPD-Spitzenkandidat antreten Stand: 12.07.2024 15:55 Uhr Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) will weitermachen. Er möchte im anstehenden Bürgerschaftswahlkampf wieder als Spitzenkandidat für seine Partei antreten – das hat er beim Sommerinterview mit NDR 90,3 und dem Hamburg Journal gesagt.

Offiziell steht die Nominierung durch die Hamburger SPD noch aus. Tschentscher erklärte aber: "Ich spüre viel Zustimmung in meiner Partei. Übrigens auch von vielen Bürgerinnen und Bürgern, die sagen, machen Sie mal weiter - und das würde ich auch gerne tun." Gegenwind oder andere Kandidatinnen oder Kandidaten zeichnen sich bisher nicht ab.

Tschentscher präferiert Zusammenarbeit mit Grünen

Am liebsten wäre dem Bürgermeister auch eine weitere Zusammenarbeit mit den Grünen. Die hätte die Stadt bisher vorangebracht, meint Tschentscher. "Wir müssen diesen Kurs fortführen. Wir haben gut gearbeitet, es ist naheliegend, dann in dieser Konstellation weiterzuarbeiten."

CDU als möglicher Koalitionspartner

Möglicher Koalitionspartner könnte auch die zuletzt erstarkte CDU sein. Ausschließen will Tschentscher das nicht. Einen kritischen Seitenhieb auf die bisherige Oppositionspartei verteilt er aber trotzdem: "Es gibt Forderungen, die sind so rückwärts gewandt, dass ich da sagen muss, wer so etwas für richtig hält, mit dem können wir keine moderne Stadt regieren." Er müsse als Bürgermeister Wert auf eine zukunftsgerichtete Politik legen, sagte Tschentscher.

Das ausführliche Interview sehen Sie heute Abend ab 18 Uhr im NDR Hamburg Journal.

