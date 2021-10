Seuchenschutz: Rettungskräfte üben im Hamburger Hafen Stand: 15.10.2021 06:43 Uhr Wie können Hamburger Rettungskräfte helfen, wenn auf einem Kreuzfahrtschiff eine gefährliche Infektionskrankheit ausbricht? Für diesen Ernstfall proben heute im Hafen etwa 300 Feuerwehrleute, Polizistinnen und Polizisten sowie das Havarie-Kommando.

Das fiktive Szenario: Ein Kreuzfahrtschiff hat in Antwerpen abgelegt und soll den Hamburger Hafen anlaufen. An Bord haben sich Dutzende Passagiere mit einer unbekannten Krankheit infiziert - und die Zahl der Erkrankten steigt. Bevor das Schiff Hamburg erreicht, sollen Rettungskräfte an Bord gebracht werden und klären, um welche Krankheit es sich handelt.

Rettungskräfte sollen sich aus Helikopter abseilen

Die Behörden sind zu Übungszwecken bereits am Donnerstag alarmiert worden, heute folgt der aktive Teil der Infektionsschutz-Übung. Allerdings kommt kein echtes Schiff, die Abfertigungshalle des Cruise Centers Steinwerder dient als Modell für das Schiffsdeck. Am Einsatzort sollen sich Rettungskräfte aus einem Helikopter abseilen und Patientinnen und Patienten in einem Notlazarett behandeln.

Neuartiges Übungsszenario mit Schwerpunkt Infektion

Die Sozialbehörde spricht von einem neuartigen Übungsszenario mit dem Schwerpunkt Infektion. Es gehe zunächst darum zu klären, welche Schutzmaßnahmen erforderlich sind. So würden eine tropische Durchfall-Erkrankung und ein Ebola-Fall jeweils unterschiedliche Reaktionen erfordern.

