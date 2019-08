Stand: 07.08.2019 14:56 Uhr

Senatorin will Pflicht zu Lebensmittelspenden

Hamburg will Lebensmittelverschwendung konsequenter als bisher verhindern: Bei einem Besuch bei der Hamburger Tafel in Jenfeld kündigte Gesundheits- und Verbraucherschutzsenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) am Mittwoch eine Initiative im Bundesrat an. Ziel ist eine gesetzliche Regelung für große Supermärkte, Discounter und Einzelhändler: Sie sollen künftig dazu verpflichtet werden, überschüssige Lebensmittel an gemeinnützige Organisationen wie die Tafeln abzugeben.

Nur 180 Supermärkte geben Reste weiter

Bisher machen sie das ausschließlich auf freiwilliger Basis. Die Senatorin begründete ihre Initiative damit, dass es beispielsweise in Hamburg nur rund 180 Supermärkte und Discounter gebe, die mit der Tafel zusammenarbeiten. Bei den restlichen würden die Lebensmittel nicht weitergegeben. "Lebensmittel, die noch genießbar sind, gehören nicht auf den Müll", sagte Prüfer-Storcks.

"Freiwilligkeit funktioniert nicht"

Deutschland habe sich im Rahmen der UN verpflichtet, die Lebensmittelverschwendung auf Einzelhandels- und Verbraucherebene bis 2030 zu halbieren, sagte die Senatorin. Frankreich, Belgien, Italien und Tschechien hätten bereits Gesetze dieser Art erlassen. Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) setze auf Freiwilligkeit, kritisierte Prüfer-Storcks und fügte hinzu: "Ich bin der Meinung, dieses Prinzip funktioniert nicht."

Lob von der Tafel - aber auch Bedenken

Die Hamburger Tafel begrüßte die Initiative. Sie betonte aber, dass es eine Herausforderung für die freiwilligen Helfer sein könnte, wenn deutlich mehr Lebensmittel an sie abgegeben würden. Noch unklar ist, ob die Initiative Hamburgs eine Mehrheit im Bundesrat bekommt - und ob dann auch der Bundestag den Weg frei macht.

