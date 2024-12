Stand: 10.12.2024 18:53 Uhr Schwimmbad-Spinde aufgebrochen: Drei Tatverdächtige verhaftet

Knapp drei Monate nach einer Serie von Diebstählen in Schwimmbädern hat die Hamburger Polizei drei Männer verhaftet. Die Tatverdächtigen im Alter von 22 bis 29 Jahren sollen Spinde aufgebrochen und unter anderem EC-Karten gestohlen haben. In einem Fall brachen sie mit einem entwendeten Schlüssel in die Wohnung eines Badegasts ein. Betroffen waren unter anderem das Holthusenbad sowie weitere Bäder in Niendorf, Ohlsdorf, Altona und auf St. Pauli.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 10.12.2024 | 18:00 Uhr