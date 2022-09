Schwerer Verkehrsunfall auf der Willy-Brandt-Straße Stand: 19.09.2022 13:20 Uhr Ein schwerer Unfall auf der Willy-Brandt-Straße hat am Montagmorgen den Verkehr in der Hamburger Innenstadt weitgehend lahmgelegt. Auf der vielbefahrenen Straße waren zwei Autos frontal zusammengestoßen.

Um kurz vor 8 Uhr hatte ein Autofahrer plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Laut Polizei war der 73-Jährige offenbar wegen einer Erkrankung bewusstlos am Steuer zusammengebrochen. Er fuhr in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem anderen Auto zusammen. Der 73-Jährige musste an der Unfallstelle wiederbelebt werden und schwebt noch immer in Lebensgefahr.

Auch die 53-jährige Fahrerin des anderen Autos kam verletzt ins Krankenhaus. Ihr Wagen wurde beim Unfall gegen ein weiteres Fahrzeug geschleudert.

Erhebliche Staus durch Vollsperrung der Willy-Brandt-Straße

Die Willy-Brandt-Straße musste in beiden Richtungen voll gesperrt werden. Dadurch kam es zu erheblichen Staus in der gesamten Innenstadt im morgendlichen Berufsverkehr. Erst um kurz vor 11 Uhr war die Unfallstelle geräumt, anschließend konnten alle Absperrmaßnahmen wieder aufgehoben werden.

