Schnee in Hamburg: Polizei sperrt Parks wegen zu großen Andrangs Stand: 30.01.2021 16:05 Uhr Die seltene Schneepracht und dazu strahlend blauer Himmel lockt in Hamburg überall die Menschen vor die Türen. Teilweise musste die Polizei Parks bereits wegen Überfüllung absperren.

Nachdem es am Freitag heftig geschneit hatte, lagen die Temperaturen auch am Sonnabend in Hamburg um den Gefrierpunkt. Überall im Stadtgebiet waren Kinder mit Schlitten unterwegs. Auch jede Menge Schneemänner wurden gebaut.

Polizei sperrt einige Parks und Grünanlage

Weil zu viele Besucher zum Rodeln gekommen sind, hat die Hamburger Polizei erste Parks und Grünanlagen gesperrt. Der Corona-Mindestabstand werde häufig nicht eingehalten, teilte die Polizei am Mittag mit. "Die Menschen rodeln teilweise auf sehr engem Raum", sagte ein Polizeisprecher.

Zu wenig Abstand im Schanzenpark und im Donners Park

Unter anderem gab es Lautsprecherdurchsagen im Schanzenpark, die Zugänge wurden mit Flatterband abgeriegelt. Die Polizei zählte hier ungefähr 400 Menschen. Auch im Donners Park an der Elbchaussee in Ottensen war es offenbar so voll, dass die Abstände nicht eingehalten werden konnten. Ebenso an einem Rodelberg in Neugraben-Fischbek. Hier wurden laut Polizei jeweils etwa 250 bis 300 Menschen registriert.

Es bleibt kalt

Das Wochenende über soll es winterlich bleiben, Sonnenschein und leichter Schneefall sich abwechseln. Die Temperaturen bewegen sich weiterhin um den Gefrierpunkt, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdiensts mitteilte. Erst am Dienstag soll es milder werden und die Frost- und Glättegefahr abnehmen.

Stadtreinigung mit vielen Fahrzeugen draußen

Bei der Bahn kam es am Freitag und Sonnabendmorgen zu Problemen. Die Köhlbrandbrücke war wegen der Witterung am Freitagabend zeitweise gesperrt. Die Stadtreinigung in Hamburg war am Sonnabendmorgen im Dienst. "Seit 5 Uhr sind wir mit etwa 800 Einsatzkräften wieder auf den Straßen, um Geh- und Radwege und Fahrbahnen zu sichern", sagte ein Sprecher.

VIDEO: Köhlbrandbrücke zeitweise gesperrt (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.01.2021 | 15:00 Uhr