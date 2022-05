Schlagermove, CSD und Harley Days können in Hamburg stattfinden Stand: 10.05.2022 19:51 Uhr Beim Hamburger Schlagermove darf am 1. und 2. Juli auf der Reeperbahn wieder geschunkelt und gefeiert werden. Auch die Harley Days und der Christopher Street Day (CSD) dürfen in diesem Jahr wieder stattfinden.

Nachdem in den vergangenen beiden Jahren zahlreiche Großevents wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, können in diesem Jahr wieder Tausende bei diesen Festen durch die Hamburger Straßen ziehen. Das hat der Cityausschuss der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte am Dienstagabend beschlossen. Der Ausschuss hat laut SPD-Fraktionschef Oliver Sträter keine Einwendungen gegen die drei Großveranstaltungen.

Die Verwaltung würden die Genehmigungen erteilen, sobald alle Details vorlägen und geprüft seien, so Sträter. Beim CSD vom 5. bis 7. August soll wieder eine bunten Parade um die Hamburger Außenalster ziehen. Gestartet wird im Stadtteil St. Georg. Die Harley Days finden vom 24. bis zum 26. Juni auf dem Großmarktgelände statt.

Hafengeburtstag im September

Der Hafengeburtstag wird in diesem Jahr auch auch wieder groß gefeiert. Vom 16. bis 18. September lädt Hamburg zum größten Hafenfest der Welt.

