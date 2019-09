Stand: 13.09.2019 13:36 Uhr

Schiffbau: Zahl der Werftarbeiter gestiegen

So viele Menschen wie seit Jahren nicht mehr arbeiten derzeit auf den deutschen Werften. Wie die IG Metall Küste am Freitag in Hamburg mitteilte, stieg die Stammbelegschaft um sieben Prozent auf 18.000 Werftarbeiter.

Schiffbau-Umfrage der IG Metall NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 13.09.2019 13:00 Uhr Autor/in: Reinhard Postelt Auf deutschen Werften arbeiten so viele Menschen wie seit Jahren nicht mehr. Wie die IG Metall Küste in Hamburg mitteilte, stieg die Stammbelegschaft um sieben Prozent. Reinhard Postelt berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen CC-Lizenz

Großer Zuwachs in Mecklenburg-Vorpommern

Vor allem in Mecklenburg-Vorpommern brummt der Schiffbau: Um 34 Prozent stieg die Zahl der Arbeiter in einem Jahr, weil die vor dem Konkurs geretteten Genting-Werften nun auch Passagierschiffe bauen. IG-Metall-Bezirksleiter Meinhard Geiken sagte: "Hätten wir nicht diese Standorte erhalten, mit Unterstützung der Betriebsräte und der Landesregierung, hätten wir heute nicht wieder weit über 3.000 Beschäftigte. Das ist eine tolle Entwicklung."

Nur in Schleswig-Holstein ein Minus

In Hamburg habe sich die Rettung der Werft Pella Sietas gelohnt. Dort gibt es einen Zuwachs auf 300 Beschäftigte. Einzig Schleswig-Holsteins Werften verloren vier Prozent der Arbeiter.

Kritik: Zu wenig Auszubildende, zu viele Leiharbeiter

Sorge bereitet der IG Metall, dass nur noch sechs Prozent der Beschäftigten Auszubildende sind. "Das sehen wir als großes Risiko an. Acht Prozent muss man haben, um zukunftsfähig zu sein, um sich zu regenerieren mit neuen Kräften", sagte Geiken. Er kritisierte auch, dass die Werften mittlerweile mehr Leih- und Werksarbeiter von Fremdfimen beschäftigen als in der Stammbelegschaft tätig sind.

Weitere Informationen Meyer-Werft baut überwiegend LNG-Kreuzfahrtschiffe Die Meyer Gruppe mit ihren Werften in Papenburg und Turku baut hauptsächlich Kreuzfahrtschiffe mit Flüssiggas-Antrieb. Bestellt sind drei Schweröl-Schiffe und 14 mit LNG-Antrieb. (12.09.2019) mehr Baubeginn für zweites Riesen-Kreuzfahrtschiff Bei den MV-Werften in Warnemünde hat der Bau des zweiten Kreuzfahrtschiffs der "Global Class" begonnen. Der Gigant bietet bis zu 9.500 Passagieren Platz und geht 2021 auf Reisen gehen. (10.09.2019) mehr Tennor Holding von Windhorst übernimmt FSG komplett Die Tennor Holding von Investor Lars Windhorst hat die angeschlagene Flensburger Schiffbau-Gesellschaft vollständig übernommen. Die Belegschaft wurde über den Schritt offenbar per Mail informiert. (30.08.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.09.2019 | 13:00 Uhr