Schatz wird neuer Staatsrat in der Hamburger Justizbehörde Stand: 30.11.2021 20:25 Uhr Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) hat einen neuen Staatsrat für ihre Behörde gefunden. Holger Schatz hat am Dienstag die Ernennungsurkunde von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) erhalten.

Ende Oktober hatte Tschentscher auf Bitte der Senatorin die bisherige Staatsrätin Katja Günther von ihrem Amt entbunden. Offenbar hatte mangelndes Vertrauen zum Streit zwischen den beiden wichtigsten Frauen in der Justizbehörde geführt. Die Parteispitze der Grünen hatte ihre Senatorin unter Druck gesetzt: Bis Weihnachten müsse die Nachfolge geregelt werden.

Alter Hase im Justizbereich

An der Seite von Nicht-Juristin Gallina steht nun mit dem Sozialdemokraten Schatz ein Volljurist und alter Hase im Hamburger Justizbereich. Der 53-Jährige war Richter am Land- und Amtsgericht - dort überwiegend in Straf- und Jugendstrafsachen tätig. Er ist auch Herausgeber eines Standardwerks zum Jugendstrafrecht. Nach seinem Wechsel in die Behörde war er als Amtsleiter unter anderem für den Hamburger Strafvollzug zuständig und die Staatsanwaltschaften standen unter seiner Fachaufsicht.

Gallina freut sich auf Zusammenarbeit

Außerdem hatte er die Aufsicht über mehr als 1.450 Stiftungen, über die Hanseatische Rechtsanwaltskammer und die Hamburgische Notarkammer. "Ein hochangesehener Fachmann, ein sehr guter Jurist", sagt Justizsenatorin Gallina. Sie freue sich auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Tschentscher würdigte Schatz als "kompetenten Juristen und erfahrenen Amtsleiter der Justizbehörde".

