Sankt Pauli Museum muss Ende Oktober schließen Stand: 13.10.2020 14:21 Uhr Das Sankt Pauli Museum steht vor dem Aus. Wie Gründer und Kiez-Fotograf Günter Zint NDR 90,3 bestätigt hat, muss das Haus zum 31. Oktober schließen. Es war erst im Sommer umgezogen.

Nach mehr als 30 Jahren ist damit Ende Oktober Schluss für das Sankt Pauli Museum. Nach einer Krisensitzung am Montagabend hat der Trägerverein seine Auflösung beschlossen. "Die Perspektive ist düster", sagte Eva Decker vom Vorstand des Vereins. Das Besucherinteresse sei vorhanden gewesen. Es reiche aber nicht aus, um das Haus weiterzuführen.

Corona-Auflagen erschweren Arbeit

Bedingt durch die Corona-Krise durften sich nur noch vier Besucher gleichzeitig im Sankt Pauli Museum aufhalten. Das Haus hat derzeit nur zwölf Stunden pro Woche geöffnet. Die Schwierigkeit sei auch, so Decker weiter, dass finanziell eingeplante Reisegruppen absagen müssen, weil sich die Corona-Auflagen ständig ändern. Viele hatten sich schon vor der Krise angemeldet. "Wir hätten auch jetzt einen Weg gefunden", so Decker weiter. Museumsgründer Günter Zint möchte den großen Kiez-Fundus möglichst in eine Stiftung überführen.

AUDIO: Sankt Pauli Museum muss Ende Oktober schließen (1 Min)

Bewegte Vergangenheit

Ende vergangenen Jahres stand das Museum kurz vor der Schließung, weil der Vermieter kurzfristig die Miete um 1.000 Euro erhöht hatte. Auf dem Höhepunkt der Corona-Krise war das Museum dann noch umgezogen - von der Davidstraße ans Nobistor. Das Sankt Pauli Museum zeigt die Entwicklung des Stadtteils bis zur Gegenwart.

