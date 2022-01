Sanitäter bei Unfall mit Bus in Hamburg schwer verletzt Stand: 16.01.2022 14:38 Uhr Bei einem Unfall mit einem Linienbus in Schnelsen ist am Sonntagmorgen ein Sanitäter schwer verletzt worden.

Der 39-Jährige war zu einem Einsatz in einem Seniorenheim gefahren. Der Sanitäter hatte in der Walter-Jungleib-Straße geparkt und wollte dort die Tür des Rettungswagens öffnen. In dem Moment bog ein Linienbus um die Ecke. Im Vorbeifahren wurden die Finger des 39-Jährigen zwischen der Tür des Rettungswagens und dem Außenspiegel des Busses eingeklemmt.

Zwei Finger bei Unfall abgetrennt

Nach Angaben der Feuerwehr verlor der Sanitäter zwei Finger bei dem Unfall. Ein Rettungswagen brachte ihn schwer verletzt ins Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht geklärt.

