Stand: 28.09.2023 15:19 Uhr S-Bahn in Hamburg: Anzeigetafeln an Bahnsteigen ausgefallen

In Hamburg sind alle Anzeigetafeln der S-Bahn auf sämtlichen Bahnsteigen ausgefallen. Eine Bahnsprecherin bestätigte die Störung, die Ursache für den technischen Defekt ist aber noch nicht bekannt. Die Bahn geht davon aus, dass die elektronischen Anzeigetafeln in den S-Bahnhöfen noch am Donnerstag repariert werden können.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 28.09.2023 | 15:00 Uhr