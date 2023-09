Stand: 11.09.2023 14:10 Uhr Rothenburgsort: Wasserleiche in der Elbe entdeckt

In Rothenburgsort hat die Hamburger Feuerwehr am Montagmittag eine Wasserleiche geborgen. Zeugen hatten sie in der Elbe am Ausschläger Elbdeich entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Feuerwehrleute holten die Leiche mit einem Boot aus dem Wasser. Sie wird nun ins Institut für Rechtsmedizin gebracht. Um wen es sich handelt, ist noch unklar.

