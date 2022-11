Rettungsschiff "Sea-Watch 5" im Hamburger Hafen getauft Stand: 03.11.2022 16:08 Uhr Die Seenotrettungsorganisation Sea-Watch hat im Hamburger Hafen am Donnerstag ihr neues Rettungsschiff "Sea-Watch 5" getauft. Am Wochenende können Interessierte das Schiff besichtigen.

Die "Sea-Watch 5" ist ein zwölf Jahre altes Versorgungsschiff, das schneller und größer ist als ihre Vorgängerinnen. Auf ihm haben 500 Menschen Platz, erklärte Mattea Weihe, Sprecherin von Sea-Watch. "Die 'Sea-Watch 5' ist ein Schiff, das bestens gerüstet ist gegen potentielle Kriminalisierungsversuche."

Sea-Watch fordert staatlich betriebene Seenotrettung

Derzeit wird die "Sea-Watch 3" von den italienischen Behörden blockiert, weil zu viele Menschen auf dem Schiff gewesen sein sollen. Immer wieder würden Gründe vorgeschoben, um die Arbeit der Seenotretter zu erschweren, so Weihe. Sie fordert: "Die Seenotrettung muss staatlich betrieben werden, und wir müssen dafür sorgen, dass Menschen sicher und legal einreisen können, damit sie sich gar nicht erst auf die Flucht begeben müssen."

Seit sieben Jahren sind die zivilen Seenotretter von Sea-Watch im Einsatz. Seitdem haben sie mehr als 45.000 Menschen vor dem Ertrinken im Mittelmeer gerettet.

Besichtigung des Schiffes am Wochenende möglich

Die "Sea-Watch 5" kann am Wochenende an der Überseebrücke besichtigt werden - am Sonnabend von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 12 bis 16 Uhr.

