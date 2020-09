Stand: 22.09.2019 12:07 Uhr - NDR 90,3

Rekord: 50.000 Besucher beim Reeperbahn Festival 2019

Mit mehr als 600 Konzerten ist an diesem Wochenende das Hamburger Reeperbahn Festival zu Ende gegangen. Am Ende zählten die Veranstalter des viertägigen Musikfestivals mehr als 50.000 Gäste, darunter rund 5.900 Fachbesucher, so viele wie nie zuvor. "Einmal mehr wurde der Stadtteil St. Pauli zum Schmelztiegel der spannendsten neuen internationalen Talente", erklärten die Veranstalter.

alyona alyona beste Newcomerin

Am letzten Festivaltag gewann die ukrainische Rapperin alyona alyona den "Anchor"-Award als beste Newcomerin. Einer der Höhepunkte des Kiez-Festivals war am Freitagabend der überraschende Auftritt der Hamburger Band Deichkind vor dem Millerntorstadion.

Diskussionen über Rapper-Auftritt

Für Gesprächsstoff sorgte schon vorab der Auftritt des Deutsch-Rappers Bausa, der kurzfristig für die Band Foals eingesprungen war. Der Verein Hamburg Pride kritisierte Bausas Texte als homophob und frauenverachtend. Das Team des Reeperbahn Festivals erklärte, Bausa sei "ohne Rücksprache mit uns oder dem Team des Docks als Spielstätte nachträglich in das Line-up der Warner Music Night" genommen worden.

Buntes Programm

Das Reeperbahn Festival, Europas größtes Clubfestival, findet seit dem Jahr 2006 statt. Hunderte Bands und Künstler boten ein Programm aus Pop-, Rock-, Indie-, Folk- und Elektromusik mit Konzerten, Kunst- und Filmvorführungen sowie Fachkonferenzen.

