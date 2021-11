Reederei Maersk übernimmt Hamburger Luftfrachtspedition Stand: 02.11.2021 14:11 Uhr Die weltgrößte Reederei Maersk ist in Hamburg auf Einkaufstour. Der dänische Konzern übernimmt den Luftftrachtspediteur Senator International mit rund 1.700 Beschäftigten.

Senator International gilt als die größte mittelständische Luftfrachtspedition in Deutschland und hat ihre Zentrale am Hamburger Flughafen in Fuhlsbüttel. Innerhalb weniger Jahre ist das Familienunternehmen stark gewachsen. Es betreibt zum Beispiel gleich mehrere eigene Frachtflugverbindungen nach Asien, Afrika, Mexiko und in die USA. Einer der wichtigsten Großkunden des Hamburger Unternehmens ist BMW.

Reederei plant mehr Lieferungen per Luftfracht

Die Reederei Maersk hat erst vor wenigen Jahren die zweitgrößte deutsche Reederei Hamburg Süd übernommen. Jetzt setzen die Dänen verstärkt auf die Luftfracht. Weltweit gibt es aktuell Lieferprobleme und Verspätungen in der Schifffahrt. Nach Angaben von Maersk fragen deshalb immer mehr Kunden nach anderen Lieferwegen. Wie viel Maersk für die Hamburger Spedition bezahlt, ist offiziell nicht bekannt, Spekuliert wird über einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag. Eine Summe, die Maersk gut stemmen kann: Allein in den letzten drei Monaten haben die Dänen einen Gewinn von knapp fünf Milliarden Euro eingefahren.

