Razzia der Polizei in Hamburger Shisha-Bars Stand: 30.10.2021 07:04 Uhr Bei einer großen Kontrollaktion sind am Freitagabend in Hamburg zahlreiche Shisha-Bars überprüft worden. Dabei ging es auch darum, zu kontrollieren, ob die Corona-Regeln eingehalten werden.

Los ging es in einer Bar in der Billstraße, die in der Vergangenheit schon aufgefallen war und plötzlich Besuch von zahlreichen Einsatzkräften bekam. Neben der Polizei waren auch Zoll, Bezirksamt, Steuerfahndung und Spürhunde vor Ort. Dort wurden fünf Menschen vorläufig festgenommen, die sich offenbar illegal in Deutschland aufhielten. Gegen einen Mann lag ein Haftbefehl vor, bei einem anderen wurden Drogen gefunden. Die Bar wurde anschließend geschlossen, da keine Genehmigung vorlag.

Weiter ging der Großeinsatz in mehreren Shisha-Bars. Dort wurde überprüft, ob alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angemeldet sind, versteuerter Tabak angeboten wird und ob die Kohlenmonoxidwerte eingehalten werden. Außerdem kontrollierten Beamte, ob im Rahmen der Corona-Eindämmungsverordnung Gästelisten geführt und Masken getragen werden. Ergebnisse der Großkontrolle sollen im Lauf des Sonnabends bekannt gegeben werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.10.2021 | 08:00 Uhr