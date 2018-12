Stand: 23.12.2018 11:14 Uhr

Rauch im Cockpit: Flugzeug muss landen

Am Hamburger Flughafen hat es am Sonntagmorgen eine Sicherheitslandung gegeben. Die Crew einer Lufthansa-Maschine hatte Rauch im Cockpit gemeldet. Der Flieger war auf dem Weg von Billund in Dänemark nach Frankfurt. Der Besatzung sei dann ein leichter Brandgeruch in der Bordküche aufgefallen, woraufhin man sich aus Sicherheitsgründen zur Zwischenlandung in Hamburg entschlossen habe, teilte ein Sprecher der Fluggesellschaft mit. Ein Großaufgebot der Feuerwehr eilte zur Landebahn. Kurz darauf konnte die Maschine sicher landen, keiner der 95 Menschen an Bord wurde verletzt.

Sicherheitslandung auf Hamburger Flughafen NDR 90,3 - 23.12.2018 09:00 Uhr Eine Lufthansa-Maschine musste in Hamburg aus Sicherheitsgründen landen. Die Crew meldete Rauch im Cockpit. Verletzt wurde niemand. Ein Kabel einer Kaffeemaschine war durchgebrannt.







Kabel an Kaffeemaschine durchgebrannt

Einsatzkräfte der Feuerwehr untersuchten anschließend den Innenraum, konnten den Flieger jedoch nach wenigen Minuten wieder freigeben. Wie sich herausstellte, war ein Kabel an einer Kaffeemaschine durchgebrannt. Die betroffenen Passagiere wurden nach Angaben der Lufthansa auf alternative Flüge umgebucht.

