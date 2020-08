Stand: 03.08.2020 16:07 Uhr - NDR 90,3

Rassistischer Übergriff: 12-Jährige verletzt

Bei einem rassistischen Vorfall am Sonnabend ist eine Gruppe schwarzer Jugendlicher am Bahnhof Blankenese beleidigt und geschlagen worden. Unter den Jugendlichen war auch ein zwölfjähriges Mädchen, das durch einen Faustschlag ins Gesicht verletzt wurde. Nun sucht die Hamburger Polizei Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Rassistische Beleidigungen

Die Kinder und Jugendlichen waren auf dem Rückweg vom Elbstrand. Um kurz nach 20 Uhr fuhren sie mit dem Linienbus 488, der sogenannten Bergziege, zum S-Bahnhof Blankenese. Schon im Bus trafen sie auf die beiden Männer, die sie womöglich da schon rassistisch beleidigten. Am Bahnhof Blankenese stiegen alle aus. Auf dem Vorplatz soll es mit den Beleidigungen weitergegangen sein. Was dann genau geschah, möchte die Polizei nun mit Hilfe von Zeugen herausfinden.

Prellung an der Schläfe

Der Mann, der die Zwölfjährige geschlagen haben soll, flüchtete danach zusammen mit seinem Begleiter. Das Mädchen erlitt eine Prellung an der Schläfe. Sie wurde noch vor Ort von Rettungssanitäterinnen und -sanitätern versorgt, musste aber nicht weiter medizinisch behandelt werden. Die Polizei hofft nun, über weitere Fahrgäste in dem Linienbus oder Passantinnen und Passanten am Bahnhof Blankenese Hinweise auf die beiden Männer zu bekommen, die nach Schätzung der Jugendlichen zwischen 30 und 40 Jahre alt sein sollen.

