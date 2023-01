Radverkehr in Hamburg hat deutlich zugenommen Stand: 26.01.2023 16:52 Uhr In Hamburg fahren immer mehr Menschen mit dem Rad. Laut Verkehrsbehörde ist ihre Zahl im vergangenen Jahr um neun Prozent gestiegen. Doch beim Ausbau der Radwege geht es nicht ganz so schnell voran.

Noch nie fuhren so viele Hamburgerinnen und Hamburger mit dem Rad: Zu diesem Ergebnis kamen 52 Zählmaschinen in der Stadt. Im Vergleich zum Vorjahr habe der Radverkehr in der Stadt um neun Prozent zugenommen, sagte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne). Gegenüber den Vor-Corona-Werten von 2019 sei dies sogar ein Anstieg um 33 Prozent.

53 Kilometer neue oder sanierte Radwege

"Der Bau der Fahrradstadt Hamburg trifft auf eine fürs Radfahren offene Bevölkerung", sagte Tjarks. Er will nun noch mehr Tempo und Qualität. Letztes Jahr schaffte Hamburg 53 Kilometer neue oder sanierte Radwege, etwas weniger als geplant. Das Drei-Jahres-Ziel des Senators, 180 Kilometer fertigzustellen, wird um 9 Kilometer verfehlt.

Wo in diesem Jahr gebaut wird

Es mangele an Fachkräften und man baue jetzt aufwendiger. "Drei von fünf Radwegen, die wir 2022 neu gebaut oder saniert haben, sind baulich vom Kfz-Verkehr getrennt. Das bedeutet gleichzeitig mehr Sicherheit und Komfort für Radfahrende", so der Verkehrssenator. In diesem Jahr wird unter anderem gebaut am Herbert-und-Greta-Wehner-Platz (Harburg), am Oberen Landweg (Bergedorf), am Eidelstedter Weg, an der Hufnerstraße (Barmbek) und an der Halskestraße (Billbrook).

67 Kilometer Gehwege saniert

Seit Kurzem hat der Senat auch eine Fußverkehrsbeauftragte. Sie soll für sichere Gehwege sorgen. Im vergangenen Jahr hat Hamburg 67 Kilometer Gehwege saniert.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.01.2023 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Fahrrad