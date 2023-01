Radverkehr in Altona: 1.600 Vorschläge Stand: 07.01.2023 06:48 Uhr Was kann die Stadt für den Radverkehr verbessern? Diese Frage hat das Bezirksamt Altona im Internet gestellt. Für das Radverkehrskonzept kamen 1.600 neue Ideen zusammen.

Die meisten Anregungen beziehen sich auf schlechte Radwege und Engpässe fürs Radfahren. Häufig lautet der Appell: Schafft uns mehr Platz: Unter der Sternbrücke, also an der Kreuzung Stresemannstraße/Max-Bauer-Allee, im Lessingtunnel unter den Gleisen am Bahnhof Altona und auf der Elbchaussee. Oder verbietet ganz die Autos am Strandweg in Blankenese. Auch die enge Rad-Schiebestrecke in Övelgönne bekam viel Kritik ab.

Mehr Rücksicht im Verkehr

Die meisten Vorschläge bezogen sich auf Ottensen. Altonas Bezirksamt wertet die 1.600 Vorschläge jetzt aus. Dessen Leiterin Stefanie von Berg (Grüne) verspricht aber schon: "Wir wollen den Radverkehr weiter stärken. Altona ist Fahrradrevier." Online-Teilnehmender ermahnten aber auch die Radlerinnen und Radler zu mehr Rücksicht auf Fußgängerinnen und Fußgänger.

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr