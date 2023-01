Radfahrerin kommt bei Unfall mit Lkw in Hamburg ums Leben

Stand: 30.01.2023 18:01 Uhr

In der Hamburger Hafencity ist am Montagnachmittag eine Fahrradfahrerin von einem Lastwagen überfahren worden. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät, sie starb am Unfallort.