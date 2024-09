Stand: 03.09.2024 18:18 Uhr Radfahrerin bei Unfall in Wandsbek lebensgefährlich verletzt

In Wandsbek ist eine 64 Jahre alte Radfahrerin am Dienstagmittag bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Hamburger Polizei zufolge war die Frau auf dem Fahrradschutzstreifen der Brauhausstraße in Richtung Norden unterwegs. Etwa in Höhe der Einmündung Mühlenstieg soll sie dann auf die Fahrbahn gewechselt sein, möglicherweise ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Dabei kollidiert sie mit dem Auto einer 66-Jährigen.

