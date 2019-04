Stand: 29.04.2019 14:27 Uhr

Psychiatrie-Patient starb an Herzversagen

Der Psychiatrie-Patient, der nach einem umstrittenen Einsatz des Sicherheitsdienstes auf dem Gelände des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) gestorben ist, erlag einem Herzversagen. Das ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft das vorläufige Ergebnis der Obduktion. Ob das Herzversagen allerdings durch Gewalteinwirkung oder durch eine Vorerkrankung ausgelöst wurde, ist noch nicht klar. Das müssen weitere Untersuchungen zeigen, die in den kommenden Wochen durchgeführt werden. Der 34-Jährige war am Ostersonntag gewaltsam fixiert worden und hatte dabei das Bewusstsein verloren.

Sicherheitsdienst wendet Zwangsmaßnahmen an

Der Kameruner sollte zu Ostern auf Anweisung einer Ärztin in der Psychiatrie untergebracht werden, da sich sein Zustand verschlechtert hatte. Zuvor war er freiwillig in der Klinik. Laut Polizei wendeten drei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes Zwangsmaßnahmen an, als sich der Patient widersetzte.

Starb Psychiatrie-Patient durch Zwangsmaßnahmen? Hamburg Journal - 27.04.2019 19:30 Uhr Im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf ist ein Patient der Psychiatrie ins Koma gefallen und gestorben, nachdem er zuvor offenbar vom Sicherheitspersonal gewaltsam fixiert worden war.







3,38 bei 13 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bericht über brutales Vorgehen

Laut der Zeitung "taz" sollen sie dabei äußerst brutal vorgegangen sein, das hätten Augenzeugen berichtet. Der Mann verlor das Bewusstsein und musste reanimiert werden. Am Freitag verstarb er auf der Intensivstation der Klinik, wie das UKE in einer Stellungnahme auf seiner Internetseite bestätigte. Weitergehende Angaben wollte die Klinik unter Verweis auf den Patientendatenschutz sowie die laufenden Ermittlungen nicht machen.

Mordkommission ermittelt

Die Mordkommission leitete Ermittlungen gegen die Ärztin und die drei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ein, wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge. Die Hamburger Wissenschaftsbehörde teilte am Montag mit, das Mitgefühl gelte der Familie und den Freunden des Verstorbenen. Der Senat werde die umfassende Aufklärung des Falls unterstützten. Der Flüchtlingsrat Hamburg forderte eine öffentliche und zeitnahe Erklärung des UKE - und eine Suspendierung der Sicherheitskräfte.

Linke fordert Aufklärung

Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft verlangte eine Aufklärung des Falls und eine Sitzung des Gesundheitsausschusses. Schließlich gehe es um den schwerwiegenden Vorwurf der unverhältnismäßigen Gewaltanwendung mit Todesfolge. "Wir sind entsetzt über den Tod des 34-jährigen Patienten", sagte der gesundheitspolitische Sprecher Deniz Celik.

Nach Zwangsmaßnahmen: Psychiatrie-Patient verstorben NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 27.04.2019 15:00 Uhr Autor/in: Ingmar Schmidt Am Universitätsklinikum-Eppendorf (UKE) ist ein Psychiatrie-Patient verstorben. Am Ostersonntag soll ihn der Sicherheitsdienst brutal behandelt haben. Die Mordkommission ermittelt, wie Ingmar Schmidt berichtet.







3,21 bei 14 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.04.2019 | 14:00 Uhr