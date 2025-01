Stand: 10.01.2025 17:15 Uhr Prozessbeginn nach Messerattacke vor Barmbeker Kneipe

Vor dem Hamburger Landgericht hat am Freitag der Prozess gegen ein 24-jährigen Mann begonnen, der im Juni 2024 vor einer Kneipe in Barmbek einen anderen Gast niedergestochen und lebensgefährlich verletzt haben soll. Die beiden Männer waren in der Bar in der Drosselstraße aneinandergeraten, das Opfer wollte den 24-Jährigen rausschmeißen. Der zog dann das Messer. Der Angeklagte hat die Tat am Freitag gestanden.

