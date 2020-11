Prozessbeginn: Vater soll Frau und Sohn angezündet haben Stand: 02.05.2020 14:32 Uhr Es ist ein Fall, der im Mai in Hamburg für große Erschütterung gesorgt hatte: In Lurup hatte ein Familienvater seine Ex-Frau und die beiden Kinder mit Benzin übergossen und angezündet.

Nun begann vor dem Hamburger Landgericht der Prozess gegen den 50-Jährigen wegen mehrfachen Mordversuchs. "Ihr sollt in der Wohnung verbrennen," soll der Familienvater laut einem Zeugen gerufen haben, als er die Frau und zwei Kinder mit Benzin übergoss. Die Frau und der zehnjährige Sohn, der seine Mutter noch vor dem Vater beschützen wollte, überlebten mit schwersten Brandverletzungen. Die Zwölfjährige Tochter blieb als einzige unverletzt - ihr gelang es, auf den Balkon zu fliehen und um Hilfe zu rufen.

Aussage der Frau am Montag

Hintergrund der Tat ist laut der Staatsanwältin, dass die Ehefrau sich hatte scheiden lassen. In den Tagen vor der grausamen Tat hatte sie ihrem Ex-Mann wiederholt gesagt, dass die Trennung endgültig sei. Am Nachmittag des 1. Mai dann war der Mann mit einem Trick in die Wohnung an der Luruper Hauptstraße gekommen. Er griff seine Frau zunächst mit dem Messer an, ehe er das Benzin aus der Tasche holte. Die Frau wird am Montag aussagen. Die Kammer wird sie per Video vernehmen, damit sie ihrem Ex-Mann nicht persönlich im Gerichtssaal begegnen muss.

