Prozessauftakt nach Explosion in Barmbeker Wohnhaus Stand: 18.03.2021 13:43 Uhr Eine Explosion hatte im November den Eckmannsweg in Barmbek erschüttert. Seit Donnerstag sind deshalb zwei Männer im Alter von 39 und 32 Jahren vor dem Hamburger Landgericht angeklagt.

Die beiden Angeklagten sollen in einer Barmbeker Wohnung Cannabis angebaut und bei der Ernte die Explosion verursacht haben. Dabei waren Mauerteile aus der Fassade des Rotklinkerbaus gesprengt worden und Glasspitter auf den Gehweg geregnet. Trümmerteile beschädigten sechs geparkte Autos. Die Wohnung im dritten Stock wurde vollkommen zerstört, das ganze Haus war einsturzgefährdet und vorübergehend unbewohnbar.

Explosion bei Ernte von Cannabis-Öl

Die Feuerwehr vermutete zunächst eine Gasexplosion. Dann entdeckten Einsatzkräfte die Cannabis-Plantage. Der Mieter hatte die Wohnung beim Versuch, Öl aus den Pflanzen zu gewinnen, in die Luft gesprengt. Er erlitt Brandwunden am Hals und an den Händen. Ein Atemalkoholtest hatte damals einen Wert von 2,19 Promille bei ihm ergeben.

"Verwendung zu medizinischem Zweck"

Im Gericht ließ der Mann am Donnerstag seinen Anwalt sagen, er habe nicht mit Drogen gehandelt. Das Cannabis habe er zu medizinischen Zwecken angebaut. Er leide an der Aufmerksamkeitsstörung ADHS und das Kiffen beruhige ihn. Der Mann sitzt nun in Haft.

Ebenfalls im Gerichtssaal anwesend war sein Nachbar, auch er wurde damals schwer verletzt. Er sagte aus, nicht gewusst zu haben, was der Angeklagte nebenan tat. Er wurde von einer Untersuchungshaft verschont. Der Prozess geht bis Ende April.

