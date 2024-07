Stand: 31.07.2024 19:44 Uhr Prozess um tödliche Messerattacke in Billstedt geht weiter

Der Prozess um eine tödliche Messerattacke in Billstedt vor gut einem halben Jahr geht nach den Plädoyers in die Verlängerung. Die Verteidigung hatte darauf gedrängt. Eigentlich war am Mittwoch das Urteil geplant. Der 24-jährige Angeklagte hatte zu Prozessbeginn die Tat gestanden. Er hatte einen 17-Jährigen nach einem Streit in der Legienstraße getötet. Der Prozess dauert voraussichtlich bis Ende September.

