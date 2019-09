Stand: 13.09.2019 16:53 Uhr

Protestaktionen gegen die Cruise Days

Mit dem Anlegen der ersten Kreuzfahrtschiffe haben am Freitag im Hamburger Hafen die Cruise Days begonnen. Bis zum Sonntag legen insgesamt zwölf Kreuz- und Flussfahrtschiffe von acht Reedereien im Hafen an. Doch die Veranstaltung ruft auch Kritiker auf den Plan: Am Freitagnachmittag gab es mehrere Proteste gegen die Veranstaltung.

NABU wirft Reedereien Vernachlässigung vor

"Mir stinkt's", stand auf Handzetteln und Bannern, mit denen der Naturschutzbund NABU Hamburg am Freitagnachmittag an den Landungsbrücken gegen die Veranstaltung protestierte. Die Umweltschützer werfen den Reedereien vor, den Umweltschutz weiterhin "massiv zu vernachlässigen". "Die Luftverschmutzung durch die Meeresgiganten - Stickoxide, Feinstaub, Ruß - wird von den Veranstaltern wissentlich ausgeblendet, da nichts die Stimmung trüben soll", hieß es vom NABU. Die Protestierenden trugen weiße Arztkittel, Mundschutz und Stethoskop. "Wir wollen, dass sie ihre Lunge rasseln hören", so die Umwelt-Aktivisten. In europäischen Gewässern sind laut NABU etwa 100 Kreuzfahrtschiffe unterwegs, die mit ihren Abgasen die Gesundheit der Menschen, die Umwelt und das Klima belasteten.

Die Gewerkschaften kritisierten zudem die Arbeitsbedingungen auf Kreuzfahrtschiffen. Auch die Partei Die Linke äußerte ihren Unmut gegen Kreuzfahrten und forderte, dass nur noch Schiffe mit wirksamen Abgasfiltern nach Hamburg einlaufen dürfen und diese dann beim Ankern ökologischen Landstrom nutzen müssen.

Von den anwesenden Schiffen sind die "Mein Schiff 4", die AIDAperla", die "Europa 2" und das Schiff "World Explorer" auf dem neuesten Stand der Technik. Die "Amadea" hingegen nicht: Umweltschützer bezeichnen sie als hoffnungslos veraltet.

Bis Sonntag 500.000 Besucher erwartet

Die Cruise Days finden alle zwei Jahre in der Hansestadt statt. Bis Sonntag werden bis zu 500.000 Besucher werden bis Sonntag erwartet. Zur großen Parade am Sonnabend soll es am Abend an den Landungsbrücken ein Feuerwerk mit Lasershow geben.

