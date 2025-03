Stand: 04.03.2025 16:49 Uhr Protestaktion von Extinction Rebellion am Alsterhaus

Mehrere Aktivisten und Aktivistinnen der Gruppe Extinction Rebellion haben am Dienstagnachmittag ein großes Banner am Alsterhauses ausgerollt. Darauf stand "Ent-milliardärisieren - für Klima, Natur und Demokratie". Noch bevor die Polizei eintraf, wurde das Banner wieder entfernt. Die Aktivisten und Aktivistinnen wollten mit der Aktion auf die in ihren Augen ungleiche Verteilung von Vermögen aufmerksam machen.

