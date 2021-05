Protest zum Internationalen Tag der Pflegenden in Hamburg Stand: 12.05.2021 14:31 Uhr Zum Tag der Pflegenden ruft heute Nachmittag ab 17 Uhr das Hamburger Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus zum Protest auf dem Rathausmarkt auf.

"Unsere Arbeitsbedingungen sind unter Corona unerträglich geworden!", erklärt eine Pflegekraft. Über die Arbeit von Pflegekräften wird viel geredet - getan hat sich nach Ansicht des Pflege-Bündnisses und der Gewerkschaft ver.di aber noch nicht viel. Wichtigste Forderung neben einer guten Bezahlung: Es werden mehr Pflegekräfte benötigt.

Beklagt werden auch die Arbeitsbedingungen. Um sich ein genaues Bild von der Lage zu machen, läuft bis einschließlich Mittwoch eine Online-Umfrage der Gewerkschaft unter Beschäftigten. Sie will unter anderem wissen, wie gut die Schichten besetzt sind und ob genug Zeit für die Patientinnen und Patienten bleibt.

Auch Groß Sand ist ein Thema

Weiteres Thema des Protestes heute auf dem Rathausmarkt ist die Hängepartie um das Krankenhaus Groß Sand in Wilhelmsburg, das tief in den roten Zahlen steckt. Die katholische Kirche will es deshalb verkaufen, hat aber offenbar immer noch keinen Käufer gefunden.

Bezahlung besser als im Bundesvergleich

In Hamburg haben Pflegekräfte im vergangenen Jahr im Durchschnitt einen Stundenlohn von 16,79 Euro inklusive Zulagen bekommen. Das ist gut ein Euro mehr als im Bundesschnitt. Ein Problem gibt es nach Gewerkschaftsangaben mit den Corona-Zuschlägen: Nur etwa die Hälfte aller Pflegekräfte in den Heimen und der ambulanten Pflege hat sie in Hamburg bekommen. Eine Vermutung ist, dass gerade kleinere Unternehmen sich nicht darum gekümmert haben, den Corona-Zuschlag von einmalig bis zu 1.000 Euro pro Arbeitnehmer zu beantragen.

Der Tag der Pflegenden wurde ins Leben gerufen zu Ehren der britischen Krankenschwester Florence Nightingale, die heute vor 201 Jahren geboren wurde. Sie gilt als Begründerin der modernen Krankenpflege.

