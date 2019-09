Stand: 14.09.2019 08:40 Uhr

Pro und Kontra: Cruise Days noch zeitgemäß? von Anette van Koeverden und Daniel Kaiser

An diesem Wochenende finden im Hamburger Hafen zum siebten Mal die Cruise Days statt. Bis Sonntag sind zwölf Kreuzfahrtschiffe zu sehen, Hunderttausende Besucher werden erwartet. Aber sind die Cruise Days noch zeitgemäß? NDR 90,3 Redakteurin Anette von Koeverden und Redakteur Daniel Kaiser haben unterschiedliche Ansichten zu den Cruise Days.

Pro:

Anette van Koeverden findet die Kritik an den Cruise Days unangemessen.

Zwölf Kreuzfahrtschiffe, die ihre Abgase in die Luft pusten. Da ist das Urteil schnell gefällt: Die Touristen sollen sich schämen und die Cruise Days gehören abgeschafft. Doch das fordern nicht einmal die Grünen. Die sind nämlich nicht generell gegen die Cruise Days und Kreuzfahrtschiffe.

Katharina Fegebank (Grüne): "Wenn die großen Pötte in den Hamburger Hafen einlaufen, ist das bei den Cruise Days für viele ein Gänsehautmoment und eine große Freude. Aber weder unsere Gäste noch wir wollen den Ruß der Dieselmotoren vom Krabbenbrötchen abkratzen müssen. Deshalb ist es wichtig, dass Kreuzfahrtschiffe umweltverträglicher werden, mehr Landstrom und saubere Treibstoffe nutzen. Saubere Schiffe bieten ein enormes Potential für den Wirtschaftsfaktor Tourismus und alle, die gerne reisen."

Also bitte alle mal wieder runterkommen! Natürlich ist der CO2-Ausstoß von Kreuzfahrtschiffen zu hoch. Natürlich gibt es kein Recht auf Kreuzfahrt, schon gar nicht auf Billig-Kreuzfahrt. Aber wenn mehr als 2,2 Millionen Reisende aus Deutschland eine Kreuzfahrt buchen, wie im vergangenen Jahr, ist das ein Fakt und kein Grund, diese Menschen zu stigmatisieren.

Gefordert sind Lösungen von Politik und Kreuzfahrtindustrie. Erste Ansätze gibt es: Die Nutzung von Landstrom wird billiger. Auf Drängen Hamburgs hat der Bund beschlossen, die Bereitstellung von Landstrom zu fördern. Noch klarer wäre es, die Kreuzfahrtindustrie zur Abnahme von Landstrom zu verpflichten.

Und auch bei der Kreuzfahrtindustrie ist angekommen, dass die Schiffe sauberer werden müssen. Durch Antriebe mit verflüssigtem Erdgas beispielsweise. Dafür im politischen Diskurs zu streiten ist aber mühseliger und arbeitsintensiver als seinen Unmut rauszuschreien, Kreuzfahrttouristen zu bepöbeln und alles verbieten zu wollen. Mein Demokratieverständnis ist ein anderes.

Kontra:

Daniel Kaiser: "Die Cruise Days sind nur eine öde, seelenlose Materialschlacht"

Schiffe und Hamburg - das passt eigentlich zusammen, klar. Aber die Cruise Days sind wirklich nur eine öde, seelenlose Materialschlacht. An diesem Wochenende kann man bei uns in Hamburg vor allem eines auf einen Blick sehen: was schief läuft im Tourismus und auf den Meeren. Denn was wird da eigentlich gefeiert? Die Größe der Schiffe? Die Arbeitsbedingungen unter Deck? Die Touristenscharen, die in Kleinstadtgröße über die Urlaubsorte herfallen? Oder die Öko-Bilanz der großen Pötte? Während wir auf der Stresemannstraße meterweise um Dieselfahrverbote feilschen, werden im Hafen Feuerwerke für Schweröl-Dreckschleudern abgebrannt.

Man muss nicht Greta Thunberg heißen, um das einigermaßen bekloppt zu finden. Ein Blick nach Venedig, Barcelona und Palma de Mallorca zeigt, wo die Reise hingeht. Diese Städte versuchen, sich aus der Umklammerung der Kreuzfahrtschiffe zu lösen. Hamburg täte gut daran, sich etwas weniger verzweifelt an diese Branche heranzuschmeißen, die vielleicht ein paar Tagesgäste in die Stadt bringt - aber ansonsten nur schlechte Luft zurücklässt.

