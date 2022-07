Pride Week: Regenbogenflagge weht am Hamburger Rathaus Stand: 29.07.2022 12:23 Uhr Am Freitag ist die Regenbogenflagge am Hamburger Rathaus gehisst worden. Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) gab damit den Startschuss zur Pride Week.

Am Freitagabend laden die Fraktionen von SPD und Grünen noch zu einem großen Empfang ins Rathaus. Am Samstagabend wird dann der Beginn der Pride Week auf Kampnagel gefeiert. Die Pride Week steht in diesem Jahr unter dem Motto: "Auf die Straße - Vielfalt statt Gewalt". Anlass ist die wachsende Gewalt gegen Schwule, Lesben, Transgender und andere Menschen, die sich als LGBTIQ* begreifen. Das Kürzel LGBTIQ* steht für Lesbian, Gay (schwul), Bisexual, Transgender, Intersexual und Queer (englischer Sammelbegriff für Menschen, die sich nicht als heterosexuell begreifen).

CSD-Demo: So viele Anmeldungen wie noch nie

Für die Demo nächste Woche Sonnabend haben sich nach Angaben der Veranstalter so viele Gruppen und Umzugswagen angemeldet, wie noch nie zuvor. Neben der großen Demonstration und den Partys gibt es auch wieder viele Diskussionsveranstaltungen. Ein Schwerpunkt dabei sind die Rechte von Trans-Menschen.

