Positive Halbzeitbilanz für Neun-Euro-Ticket in Hamburg

Das Neun-Euro-Ticket ist in Hamburg mehr als ein Anfangserfolg. Nach Informationen von NDR 90,3 hat der Hamburger Verkehrsverbund zur Halbzeit 1,5 Millionen der günstigen Monatstickets verkauft.

Das Neun--Euro-Ticket hat eine Art Schallmauer durchbrochen: In Hamburg waren im Juni mehr Fahrgäste in Bus und Bahn unterwegs als vor Corona. Das hatte der HVV frühestens in ein, zwei Jahren erwartet. Dann kam das günstige, bundesweit gültige Monatsticket. HVV-Geschäftsführerin Anna-Theresa Korbutt kann es kaum fassen: "Was für ein Halbzeitzeitergebnis! Das Neun-Euro-Ticket hat den Aufwärtstrend im HVV nochmals beschleunigt. Wir werden alles dafür tun, diese Entwicklung fortzusetzen."

Auch die Hochbahn ist zufrieden

Auch die Hochbahn, die U-Bahn und Busse betreibt, ist zufrieden. Sprecher Christoph Kreienbaum sieht vor allem die Neukunden: "Was uns ja freut, dass viele Menschen es ausprobieren. Wir bekommen auch die Meldung, dass die Straßen leerer sind - und unsere Fahrzeuge voller sind." Allerdings gehe die Auslastung der Hochbahn bedingt durch die Schulferien aktuell wieder auf 90 Prozent zurück. Sein Fazit ist dennoch positiv: "Wir waren von Anfang an große Fans des Neun-Euro-Tickets und sind es auch weiterhin." Offen ist nur, was nach dem August geschieht. Noch gibt es es keine günstigen Nachfolgetickets.

