Porsche von Udo Lindenberg in Ahrensburg entdeckt

Der in der Nacht zu Dienstag aus der Tiefgarage des Hotel "Atlantic" an der Hamburger Außenalster gestohlene Porsche 911 R von Udo Lindenberg ist wiederaufgetaucht. Der Luxuswagen im Wert von 600.000 Euro befand sich in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses im schleswig-holsteinischen Ahrensburg, wie die Polizei Hamburg auf Anfrage von NDR Info bestätigte. Der entscheidende Hinweis auf den Fundort sei von einer aufmerksamen Bürgerin gekommen, so die Polizei.

Unklar, wer hinter Diebstahl steckt

Wie der 500 PS starke Porsche mit Baujahr 2016 in die Garage kam und wer hinter dem mutmaßlichen Diebstahl steckt, sei Gegenstand von laufenden Ermittlungen. Das Hotel "Atlantic" wollte den Vorfall heute nicht kommentieren. Udo Lindenberg selbst zeigte sich am Telefon dankbar und erleichtert: "Der Wagen ist wieder da, das freut mich natürlich. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Kripo. Dann sehen wir weiter."

Bis der 74-Jährige mit seinem Fahrzeug wieder eine seiner beliebten nächtlichen Ausfahrten machen kann, dürfte es allerdings noch dauern: Bis auf Weiteres gilt der Wagen als Spurenträger und wird kriminaltechnisch untersucht.

