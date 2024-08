Ponton mit Kran am Elbdeich in Rothenburgsort gesunken Stand: 06.08.2024 14:57 Uhr Die Bergung des gesunkenen Pontons im Hamburger Hafen ist für Mittwochvormittag geplant. Das erklärte ein Sprecher der HPA, die jetzt für die Schwimmplattform zuständig ist.

Noch liegt die Schwimmplattform samt Kran, Häuschen und Geräten auf dem Grund der Elbe in der Billwerder Bucht. Nur das Wellblechdach schaut aus dem Wasser heraus. "Nach aktueller Planung ist die Bergung für morgen Vormittag vorgesehen", sagte ein Sprecher der HPA. 40 mal 5 Meter ist der Ponton groß, der Einsatz wird vermutlich mehrere Stunden dauern.

Wenig Schadstoffe ausgetreten

Am Montagabend war die Plattform gesunken. Weshalb ist noch unklar. Als die alarmierte Feuerwehr eintraf, konnte sie nur noch verhindern, dass sich ausgelaufener Treibstoff in der Elbe ausbreitet. Dafür legten die Einsatzkräfte Ölsperren um den Unglücksort aus. Laut Umweltbehörde hält sich der Schaden in Grenzen. Es soll nur wenig Treibstoff aus dem mit-versunkenen Bagger ausgelaufen sein.

Weitere Informationen Hamburg: Feuerwehr findet Leiche bei Wohnungsbrand auf St. Pauli Großeinsatz für die Feuerwehr am Sonnabend in der Hopfenstraße. Eine Wohnung brannte völlig aus. Ein Mensch kam bei dem Brand ums Leben. (03.08.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.08.2024 | 16:00 Uhr