Stand: 26.05.2019 11:24 Uhr

Polizeiwagen kippt bei Unfall auf die Seite

Ein Polizeiauto im Einsatz ist in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag mit einem Pkw zusammengestoßen und dabei auf die Fahrerseite gekippt. Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Hauptbahnhofs an der Kreuzung Steinstraße Ecke Klosterwall.

Streifenwagen war mit Blaulicht unterwegs

Laut Polizei war der Streifenwagen mit Blaulicht unterwegs. Als er bei Rot in die Kreuzung fuhr, rammte ihn ein 49-Jähriger mit seinem Wagen. Der 44-jährige Polizist kam zur Beobachtung ins Krankenhaus.

