Polizeigewerkschaft: Thomas Jungfer ist neuer Landeschef Stand: 06.11.2020 06:25 Uhr Thomas Jungfer ist neuer Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Er wurde mit fast 96 Prozent der Stimmen gewählt. Der bisherige Landeschef Joachim Lenders hatte sich nach 26 Jahren nicht mehr zur Wahl gestellt.

Es sind große Fußstapfen, in die der neue DPolG-Landeschef Thomas Jungfer tritt. Er startet mit einer Wertschätzungskampagne, die seit Montag läuft: "Weil wir als Polizeibeamte uns in den Fokus rücken wollen. Das hinter jedem Polizeibeamten, hinter jeder Uniform auch ein Mensch steht." Dieser Zuspruch fehle von politischer Seite, vor allem von Innensenator Andy Grote (SPD) kritisiert Jungfer. "Dass er sich mal vor seine Polizei stellt und sagt: Ich habe eine gut funktionierende Polizei. Das vermisse ich aus der Innenbehörde, explizit von unserem Innensenator."

AUDIO: Die Deutsche Polizeigewerkschaft hat einen neuen Landeschef (1 Min)

Kampfansage an den Innensenator

Eine Kampfansage an den Innensenator. "Also er soll schon erkennen, dass es einen neuen Landesvorsitzenden gibt, der nicht unbedingt eine weiche Linie fahren wird." Sondern den Kurs von Joachim Lenders fortsetze, so Jungfer. Jungfer war bislang stellvertretender Landeschef und ist seit mehr als 30 Jahren bei der Polizei.

