Polizeieinsatz in Hamburg nach Schüssen in der Nähe einer Schule Stand: 10.05.2022 17:24 Uhr Im Stadtteil Neugraben-Fischbek hat es am Dienstag einen größeren Einsatz der Hamburger Polizei gegeben. Laut Polizei deutet alles darauf hin, dass zuvor ein Schüler in der Nähe der Stadtteilschule Süderelbe mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen hatte.

Der Notruf kam am Dienstagvormittag: Ein Zeuge hatte einen jungen Mann gesehen, der mehrere Schüsse abgefeuert haben soll. Sofort rasten mehrere Streifenwagen los, es rückten auch schwer bewaffnete Polizistinnen und Polizisten an. Vorort fanden die Beamtinnen und Beamten Patronenhülsen. Wer genau geschossen hat, ist allerdings unklar.

Wohnungen durchsucht

Zunächst galt ein 13-jähriger Junge als Hauptverdächtiger. In der Wohnung seiner Eltern wurden neben einer Schreckschusspistole auch mehrere Hieb- und Stichwaffen, eine mutmaßliche Handgranate und Pyrotechnik gefunden. Die Ermittlerinnen und Ermittler zweifeln aber daran, dass der 13-Jährige der Schütze ist. Durch weitere Hinweise und Zeugenaussagen rückte ein 16-jähriger Schüler der Stadtteilschule Süderelbe in den Fokus. Auch die Wohnung seiner Eltern wurde durchsucht - eine Waffe wurde dort jedoch nicht gefunden. Die Ermittlungen der Polizei wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz dauern an.

Niemand verletzt

Eine konkrete Gefahr soll es laut Polizei nicht gegeben haben. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Auch der Schulbetrieb ging normal weiter.



