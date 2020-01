Stand: 07.01.2020 13:14 Uhr - NDR 90,3

Polizei sucht mit Tauchern nach Vermisstem

Bei der Suche nach einem seit Mitte September vermissten 29-jährigen Mann aus Osdorf ist die Hamburger Polizei am Dienstag einer Spur nachgegangen. Taucher suchten am Vormittag das Hochwasserbassin am Heidenkampsweg und den Südkanal in Hammerbrook ab. In dem nahegelegenen Techno-Club "Südpol" soll der 29-Jährige vor seinem Verschwinden mit einer Frau zum Feiern verabredet gewesen sein. Das hatte seine Schwester der Polizei gesagt.

Taucher suchen nach vermisstem Brasilianer NDR 90,3 - 07.01.2020 13:00 Uhr Seit Mitte September sucht die Hamburger Polizei nach einem vermissten 29-jährigen Brasilianer. Jetzt gab es neue Hinweise und einen Taucheinsatz in Hammerbrook.







Konzert auf dem Kiez besucht

Zudem ist den Ermittlern bekannt, dass der Vermisste in der Nacht vom 14. auf den 15. September auf der Reeperbahn zwei Personen kennengelernt hatte und mit ihnen ein Konzert in einem Lokal an der Großen Elbstraße besucht haben soll.

Der brasilianische Staatsbürger Matheus Jose Gabriel Amaro gilt seit dem 21. September als vermisst. Er war danach weder bei der Arbeit erschienen noch hatte er eine bereits bezahlte Fernreise im Oktober angetreten.

1,90 Meter groß und schlank

Der 29-Jährige ist 1,90 Meter groß, hat eine schlanke Figur und dunkelblonde Haare. Er trägt möglicherweise einen Dreitage- oder Vollbart. Zuletzt hatte er ein schwarzes T-Shirt mit einem weißen Aufdruck auf der Vorderseite, eine dunkle Hose, eine dunkelgrüne Jacke und helle Nike-Schuhe an.

Die Polizei bittet darum, Hinweise unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jeder Polizeidienststelle abzugeben.

Vermisster Brasilianer: Neue Hinweise NDR 90,3 - 07.01.2020 13:00 Uhr Seit Mitte September sucht die Hamburger Polizei nach einem vermissten 29-jährigen Brasilianer. Jetzt gab es neue Hinweise und einen Taucheinsatz in Hammerbrook. Kai Salander berichtet.







