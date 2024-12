Stand: 02.12.2024 15:25 Uhr Polizei sucht Zeugen nach Angriff am Gänsemarkt

Nach einem Angriff am U-Bahnhof Gänsemarkt sucht die Polizei jetzt Zeugen und Zeuginnen. Den Angaben nach soll ein Unbekannter am Freitagabend gegen 21.50 Uhr eine 20-Jährige in transphobischer Weise beleidigt und körperlich angegriffen haben. Erst nachdem Unbeteiligte eingriffen, soll der Unbekannte gegangen sein. Der gesuchte Mann soll etwa 40 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Er soll eine Glatze haben und zur Tatzeit eine Brille und eine dunkle Mütze getragen haben.

