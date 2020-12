Stand: 20.12.2020 18:40 Uhr Polizei stellt 250.000 Euro bei illegalem Glücksspiel sicher

Die Hamburger Polizei hat in Wandsbek ein illegales Spielcasino ausgehoben. Bei der Durchsuchung in der Wandsbeker Chaussee trafen die Beamten gleich 24 Menschen an, die sich verbotenerweise in dem Spielclub aufhielten. Gegen sie wird nun ermittelt. In dem Lokal wurde außerdem eine große Summe Bargeld sichergestellt.

Spielautomaten, Jetons, Würfel und jede Menge Bargeld

Die Räume waren ausgestattet mit vier Glücksspielautomaten sowie mehreren Tischen mit Karten, Würfeln und Jetons. Was genau dort gespielt wurde, ist unklar. Offenbar hatten einige Teilnehmer ihr Weihnachtsgeld dabei: In dem Laden stellte die Polizei 252.000 Euro in bar sicher.

Polizei bekam Hinweis auf illegales Glückspiel

Die Razzia kam nach einem Hinweis, dass in dem Lokal regelmäßig illegale Glücksspiele veranstaltet werden. Anschließend wurde noch die Wohnung des 50 Jahre alten Verantwortlichen in der Kollaustraße durchsucht.

Ermittlungen gegen 24 Verdächtige

Die 24 Spieler im Alter von 23 bis 66 Jahren erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels.

